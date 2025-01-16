Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin yarın sona ermesi ile 189 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yarıyıl tatiline çıkacak. İl genelinde 878 okulda eğitim gören 189 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karnelerini alırken, 15 bin 727 öğretmen de yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından dinlenme fırsatı yakalayacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 31 Ocak 2025 günü tekrar başlayacak.