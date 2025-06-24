Aydın Ticaret Borsası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Eurochambres tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD II) Programı kapsamında başlatılan Enerji Verimliliği Destek Programında yer aldı.

Borsayı temsilen Proje ve Marka, Patent Memuru Emine Ceylan Özdemir’in yer aldığı programa, Türkiye genelinden seçilen 25 oda ve borsa temsilcisi dahil oldu. Program, KOBİ’lerin enerji verimliliği uygulamalarını benimsemelerine destek olacak "Enerji Verimliliği Elçileri" yetiştirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, Avrupa Birliği uzmanlarıyla eşliğinde; enerji yönetimine yönelik uygulamalı araçlar, pratik metodolojiler ve mentorluk teknikleri üzerine kapsamlı eğitim sürecinden geçti. Program sonunda temsilciler, bölgelerinde enerji denetimleri gerçekleştirecek ve KOBİ’lerde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Enerji verimliliği, yalnızca çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak ve maliyetlerini azaltmak açısından da kritik bir öneme sahiptir. Aydın Ticaret Borsası olarak bu sürecin bir parçası olmaktan ve üyelerimize bu yönde katkı sağlayacak bir programda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine entegrasyonuna destek vermeye devam edeceğiz" dedi.