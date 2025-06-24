Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bir yıl boyunca eğitim hayatlarını sürdürerek tatile çıkan çocuklara sürpriz yaparak Eskişehirspor forması hediye etti.

Eğitim öğretim yılının kapanmasıyla birlikte Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçede bulunan çocuklara karne hediyesi olarak Eskişehirspor forması hediye etti. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği programda ilçede bulunan çocuklar karnelerini alarak belediyeye koştu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’de çocuklara hem Eskişehirspor forması hediye etti hem de Es Es sevgisini aşıladı.

Başkan Habil Dökmeci "Sivrihisar’daki gençlerimize ve kardeşlerimize Eskişehirspor forması hediye ediyoruz. Sivrihisar Belediyespor ve Eskişehirspor her zaman kardeştir. Eskişehirspor başkanımız Ulaş Entok’a teşekkür ediyorum. Başka bir programda olduğu için katılım sağlayamadı. Her zaman gençlerimizin yanındayız" açılamasında bulunarak Sivrihisar’a teşekkürlerini iletti.