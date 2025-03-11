Aydın merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol, biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından adının suça karıştığı iddiasıyla 300 bin dolar dolandırılmasının ardından, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Aydın merkezli 6 ilde (Sakarya, İzmir, Osmaniye, Karabük, Şanlıurfa) "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu teşekkül halinde işledikleri tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin İkametlerinde yapılan adli aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı. MASAK tarafından şüphelilerin hesaplarında 15 milyon 234 bin 123 TL para transferi hareketi olduğu tespit edildi. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden İ.B ve İ.A tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile 1’i ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.