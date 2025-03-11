Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Futbol Takımları resmi sponsorluk anlaşmasına imza attı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir Milli Futbol Takımları resmi sponsorluk anlaşması imzaladı. TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da katılım sağladı. Başkan Hacıosmanoğlu, yaptığı konuşmada, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü yer edinmesine yönelik bir yol arkadaşlığıdır. Göğsünde gururla Ay-yıldızlı formayı taşıyan oyuncularımız ile onları rol model olarak görüp hayallerinin, umutlarının peşinden giden altyapıdaki futbolcularımıza sağlanan desteği çok kıymetli buluyorum. Milli formayı taşıyan her futbolcumuz, sahaya çıktığında milyonlarca insanın heyecanını, tutkusunu ve gururunu temsil ediyor. Bizler bugünün altyapı oyuncularının da sistemli bir eğitimle geleceğin yıldızları olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlaşmanın, Türk futboluna ve geleceğin yıldız adaylarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. MAD Parfumeur ailesine, Türk futboluna sağladıkları destek için teşekkür ediyorum" dedi.