Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalitesi ödüllendirildi. Yapılan analizlerin sonunda 24 firma ödüle layık görüldü.

Aydın Ticaret Borsası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Yarışmada, kimyasal ve duyusal analizlerden başarıyla geçen toplam 24 üretici firma ödüle layık görüldü. Aydın’ın Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünü Aydın Memecik zeytinyağının kalitesini öne çıkarmayı hedefleyen yarışma, sektörde kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlarken, üreticilere de büyük moral verdi.

Yarışmaya başvuran zeytinyağı öncesinde AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. tarafından kimyasal analize tabi tutuldu. Analizlerde serbest yağ asitliği, peroksit ve UV değerleri gibi kalite parametreleri değerlendirildi. Kimyasal analizleri geçen örnekler, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından duyusal olarak incelendi. Panelistler, yağların meyvemsilik, acılık ve yakıcılık gibi özelliklerini değerlendirerek puanlamada bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik zeytinyağının diğer çeşitlerden ayrışmasında en önemli unsurun yüksek fenolik bileşen oranı olduğunu belirtti. Bu bileşenlerin ürüne özgü meyvemsilik, acılık ve yakıcılık kazandırdığını ve güçlü antioksidan yapısıyla ulusal ve uluslararası alanda Memecik zeytinyağını öne çıkardığını vurgulayan Çondur, "Bu benzersiz değerin tanıtımı ve korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren borsamız; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescilini 17 Eylül 2020 tarihinde, Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tescilini ise 5 Şubat 2024 tarihinde tamamlamıştır. Düzenlediğimiz ödül takdim töreni ile Aydın Memecik Zeytinyağının ürün özelliklerinin korunmasını, kaliteli ürün anlayışının yaygınlaşmasını ve bilinçli üretimin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle, Aydın Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’na katılan tüm yarışmacılarımızı ve ödüle layık görülen üreticilerimizi gönülden kutluyor, ülkemiz tarımına ve kaliteli gıda üretimine sağladıkları katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Murat Aktan tarafından Zeytinyağında İhracat ve İthalat Konulu anlatım gerçekleştirildi. Sunumda aynı zamanda yerel ürünlerin tanıtımı, ihracat potansiyeli ve markalaşma süreçleri ele alındı.

Yarışma sonuçlarına göre, 5 bronz, 5 gümüş, 12 altın ve 2 premium olmak üzere toplam 24 ödül sahiplerine takdim edildi. "Premium" kategorisinde ödül alan zeytinyağları hem kimyasal hem duyusal kriterlerde en yüksek puanları elde eden örnekler oldu. Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen yarışmalarla Aydın’ın tarım ürünlerini markalaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Törene, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çevik, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Uyar, Yakup Er ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Ahmet Şenel, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan, Ali Rıza Vural ve M. Hakan Adalı, AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. Müdürü Özen Elgünlü, Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri ve yarışmacı firmaların temsilcileri katıldı.