Aydın Lisesi Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören panelde, Türk dünyasının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov’un hayatı ve eserleri ele alındı.

Panelde, Anadolu Mektebi okuma grubu öğrencileri; Aytmatov’un edebi kişiliği, eserlerinde işlediği evrensel temalar ve insanlık değerlerine dair güçlü anlatımı üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Öğrencilerin kendi yorumlarını kattığı konuşmalar, izleyicilere hem bilgi hem de ilham verdi.

Program, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Panel sonunda konuşma yapan okul müdürü Serkan Akyol, bu tür etkinliklerin gençlerin kültürel birikimini artırmada önemli rol oynadığını belirterek emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.