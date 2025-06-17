Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki dağlarda, halk arasında Bardakcılı olarak bilinen ve koruma altına alınan Lilium Candidum türü akzambaklar çiçeklerini açmaya başladı.

Aydın, birçok endemik bitkinin yanı sıra nadir bitki türlerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nin de sembollerinden biri haline gelen Akzambaklar, doğal güzelliklerini sergilemeye başladı. Tükenme tehlikesi altında bir tür olarak koruma altına alınan Akzambkaların, çiçek açmasıyla ortaya çıkardığı görsel şölene dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Akzambakların insan tehdidi altında her geçen yıl azaldığını ifade etti. Koparılması yasak olan bitkinin mutlaka korunarak geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Başkan Sürücü; "Bilimsel adı Lilium candidum olan Akzambaklar Kirazlının dağlarında açmaya başladı. Ülkemizde doğal olarak Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da yayılış gösteren Akzambaklar, Lübnan, Suriye, Filistin, Yunan Adaları, Balkanlarda da görülmektedir. Tükenme tehlikesindeki nadir bir tür olması nedeniyle koruma altına alınmıştır. Ulusal ve Uluslararası "VU" (Zarar Görebilir) Tehlike kategorisinde yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı yapılmıştır. Bölgemizde yoğun olarak Kirazlı dağlarında yayılış gösteren Akzambaklar, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ve Kemerönü Mevkii’nde de görülmektedir. Cezbedici kokusuyla birçok böceği kendisine çeken Akzambaklar insan kaynaklı olarak tehdit altında olup, her geçen yıl azalmaktadır. Hoş kokuları ve çiçeklerinin güzelliği nedeniyle, nerede yetiştiklerini bilen duyarsız kişilerce soğanları sökülerek evlerin bahçelerine, mezarlıklara dikilmekte ve pazar yerlerinde satılmak üzere çiçekleri koparılmaktadır. Kuşadası’nın endemik türleriyle birlikte, nadir bitki türleri arasında olan Akzambakların doğal popülasyonları mutlaka korunarak geleceğe taşınmalıdır" dedi.