Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde planlı ve programlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesinde çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçenin cadde ve bulvarları, parkları, yeşil alanları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar titizlikle temizlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bakım, budama ve çevre düzenleme çalışmaları ile Kuşadası bayram öncesinde temiz hale geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında park ve yeşil alanlarda bakım faaliyetleri yapıldı. Ekipler, kent estetiğini korumak ve vatandaşların bayramı daha temiz ve düzenli bir ortamda karşılamasını sağlamak için yoğun mesai harcadı.

Gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: '17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram öncesinde gerçekleştirilen çalışmaların tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, 'Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kentimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız 17 ilçemizin tamamında sürecek' ifadelerini kullandı.