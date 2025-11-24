Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Zeybek Mahallesi’nde yağmur suyu hattı imalat çalışmaları tamamlandı.

Aydın’ın dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde, 17 ilçenin tamamında gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı yatırımları Aydınlıların hizmetine sunuluyor.

Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi’nde yağmur suyu hattı imalat çalışmaları tamamlandı. Toplam yatırım maliyeti 1 milyon Türk Lirası olan çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda oluşabilecek muhtemel taşkınları önlemek amacıyla prefabrik betonarme menfez imalatı gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarından Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker, çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aker, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda başkanımıza bu isteğimizi dile getirdik, hemen de yerine getirildi. Yenileme çalışmaları ile vatandaşlarımızın talepleri yerine getirilmiş oldu, bundan dolayı ASKİ’ye ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Özlem Başkanımız mahallemizde tüm isteklerimizi yerine getirdi, en son belediyede yaptığımız toplantıda da bu talebimizi söyledim. Hemen ertesi gün ASKİ Genel Müdürümüz de gelip burada inceleme yaptı ve çalışmalara başlandı. Özlem Başkanımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.