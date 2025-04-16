Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Özellikle mahallelerde yapılan kapsamlı çalışmalar, bölge halkı ve muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kent genelinde yolların yenilenmesi, altyapının güçlendirilmesi ve sosyal alanların artırılması gibi birçok alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de yaşam kalitesini yükseltiyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Nazilli’ye bağlı Beğerli Mahallesi’nde yol genişletme çalışmaları gerçekleştirilirken, Bağcıllı ve Gedikaltı mahallelerinde parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor. Eycelli Mahallesi’nde ise sürücü ve yayaların güvenliği için oto korkuluk (çelik bariyer) montajı yapılıyor. Kırsal kesimlerde ulaşım altyapısını güçlendirmek için proje ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzunçam Mahallesi’nde köprü genişletme ve iyileştirme çalışmasını da kısa sürede tamamladı.

ASKİ yatırımlarına devam ediyor

Altyapı yatırımlarıyla da dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekipleri aracılığıyla Demirciler Mahallesi’nde 10 ton kapasiteli galvanizli su deposu montajı ve sondaj çalışması gerçekleştirdi. ASKİ ekipleri Dereağzı Mahallesi’nde ise 9 bin metrelik içme suyu hattı çalışmasını tamamladı. Bu hizmetlerle birlikte bölge halkının kesintisiz suya erişimi sağlanmış ve kalıcı çözüm üretilmiş oldu.

Bülent Taşkıran Bulvarı Yenilendi

Nazilli ilçe merkezinde de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi yaptığı Bülent Taşkıran Bulvarı’nı modern bir görünüme kavuşturdu. Yol çizgi çalışmalarıyla trafik ve yaya güvenliği artırılan bulvar, konforlu ulaşım imkanı sunarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mahallelerine yapılan yatırımlar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, sosyal medya üzerinden Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür mesajları yayınlayarak desteklerini ifade ediyor.