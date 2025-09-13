Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk hazırlık maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı.

İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Aydın BBSK ilk iki seti 25-23 ve 25-20 kazanırken, THY üçüncü ve dördüncü setlerde 25-23 ve 25-22’lik skorlarla dengeyi sağladı.

Aydın BBSK’da Martyna Grajber 13 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Aleksandra Rasinska 11, Mina Mijatovic ise 11 sayıyla takıma önemli katkı verdi.