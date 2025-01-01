Aydın Büyükşehir Belediyesi, emekçi kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması" düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların sesini duyurmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla bu yarışmayı ikinci kez düzenlediklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “8 Mart, kadınların emeğini, alın terini ve hak arama mücadelesini simgeleyen bir gündür. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanda bilinçlenmesine katkı sağlamak ve bu konudaki duyarlılığı artırmak için böyle bir yarışma düzenliyoruz” dedi.

Sanat ile toplumsal sorunlara dikkat çekilecek

Sanatın, toplumsal sorunlara dikkat çekmekte önemli bir araç olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu, tüm karikatüristleri yarışmaya katılmaya davet ederek, “Emekçi kadınların sesine ses olmak isteyen ve bu konuda söyleyecek sözü olan herkesi, düzenlediğimiz ‘Emekçi Kadınlar’ konulu karikatür yarışmamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödüller 8 Mart’ta sahiplerini bulacak

Yarışmaya 18 yaşından büyük herkes katılabilir. Jüri değerlendirmesi ise 3 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak. Yarışma sonuçları ise 5 Mart 2025 Çarşamba günü duyurulacak ve 8 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlenecek sergi ve ödül töreniyle kazananlar ödüllerine kavuşacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere ve katılım şartlarına Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.