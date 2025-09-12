Aydın açıklarında, iki ayrı operasyonla toplam 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilerek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Didim ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7 ve KB-105) tarafından kurtarıldı. Her iki operasyon sonucunda göçmenler güvenli bir şekilde sahile getirilirken, gerekli işlemler için yetkililere teslim edildi.