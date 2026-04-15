Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Zaviye köyünde heyelan nedeniyle ulaşımı kesilen mahalle yolu, ekiplerin yürüttüğü köprü çalışmasıyla yeniden güvenli hale getirildi.

Sinop İl Özel İdaresi, il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ayancık ilçesi Zaviye köyünde meydana gelen heyelan sonrası ağır hasar alan ve ulaşımın aksadığı mahalle yolunda ekipler seferber oldu.

Heyelanın ardından ulaşıma kapanan noktada incelemelerde bulunan teknik ekipler, yolun yeniden açılması için köprü geçişi oluşturdu. İş makineleri ve uzman personel eşliğinde yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, köprü geçişi tamamlanarak yolun sürekliliği sağlandı. Yapılan çalışma ile hem ulaşım yeniden düzenlendi hem de olası yeni heyelan risklerine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.