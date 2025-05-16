AB Türkiye Delegasyonu, AB Üye Devletlerinin Büyükelçilikleri, AB Kültür Enstitüleri ve çeşitli AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen ‘Avrupa Film Günleri’ Denizli’de başlıyor.

Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerine devam eden Denizli AB Bilgi Merkezi koordinasyonu ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde yapılan etkinlik, bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 4 gün boyunca ücretsiz film gösterimlerinin yapılacağı bu etkinlikte, Avrupa’nın seçkin filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Bu etkinlikte sinemaseverler, Avrupa’nın kültürel zenginliğini yansıtan, çarpıcı ve ilham verici filmleri, beyazperdede izleme imkânı bulacak.

"Tüm sinemaseverleri davet ediyoruz"

Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger, yaptığı açıklamada; "Denizli AB Bilgi Merkezi olarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle bu yıl da Avrupa Film Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu anlamlı etkinlik, Avrupa’nın zengin kültürel mirasını ve sinemasının çeşitliliğini Denizlili sinemaseverlerle buluşturuyor. 22-25 Mayıs tarihleri arasında Forum Çamlık World Cinezone Sinemaları’nda gerçekleşecek olan gösterimlerimizde, Almanya’dan İsveç’e kadar 14 farklı Avrupa ülkesinden ödüllü ve dikkat çekici filmler yer alacak. Amacımız, sinemanın evrensel dili aracılığıyla farklı kültürler arasında bir köprü kurmak ve izleyicilere yeni bakış açıları sunmaktır. Avrupa sineması sadece sanatsal bir ifade biçimi değil, aynı zamanda dünyayı anlama ve farklılıklara saygı duyma yolunda önemli bir araçtır. Tüm sinemaseverleri bu unutulmaz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Avrupa Film Günleri, Antalya, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon’daki sinema severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Etkinlik, Avrupa’nın dört bir yanından seçilmiş filmlerden oluşan bir seçki sunacak.

Avrupa Film Günleri, Denizli’de 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında World Cinezone Forum Çamlık’ta sinema severlerle buluşacak. Filmleri izlemek isteyenler, ücretsiz biletleri her seansın 1 gün öncesinde sinema gişelerinden temin edebilecek.