Avrupa Birliği projesi kapsamında Hatay’a gelen 6 farklı ülkeden 44 genç, bölge halkının gösterdiği misafirperverlik karşısında hayranlıklarını dile getirdiler.

Avrupa Entegrasyon Derneği iş birliğiyle yürütülen ve Litvanya merkezli Active Youth organizasyonu tarafından koordine edilen proje kapsamında; aralarında İspanya, Polonya, Litvanya, İtalya, Romanya ve Türkiye’den 44 gencin bulunduğu grup Antakya’yı ziyaret etti. Gençler, depremin ardından yeniden inşa edilen şehri gezdi. Uzun Çarşı ve tarihi meclis binasının bulunduğu Köprübaşı’nda video çekimleri yapan grup, yerel halkın ilgisi ve samimiyetinden oldukça etkilendi.

Proje hakkında bilgi veren Avrupa Entegrasyon Derneği Başkan Yardımcısı Uğur Keskin, "Depremin ardından Hatay’da yürüttüğümüz dördüncü proje için yeniden buradayız. Bu projeyle amacımız, farklı ülkelerden gelen ve video üretimi konusunda deneyimli katılımcılarla birlikte, Hatay’ın güvenliğini, zengin mutfağını, tarihini ve insanların samimiyetini görünür kılmak. Litvanya merkezli Active Youth’un koordinasyonunda yürütülen bu projede Avrupa Entegrasyon Derneği olarak partneriz. Üretilen içeriklerle, Hatay’ın sahip olduğu potansiyeli Avrupa’da daha fazla insana ulaştırmak ve buraya olan ilgiyi artırmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Hatay’da daha fazla proje gerçekleştirerek, daha fazla genci burada misafir etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Benzeri bir misafirperverliği başka bir ülkede görmedim"

Türkiye’ye daha önce birçok kez geldiğini belirten Litvanyalı katılımcı Eduardas Pontezis ise, Türk halkının sıcakkanlılığından etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye’ye 10’dan fazla kez geldim. İnsanlardan ve kültürden genel olarak çok memnunum. Benzeri bir misafirperverliği başka bir ülkede görmedim. Bu nedenle Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu projede çektiğimiz video içeriklerle Türkiye’nin sahip olduğu güzellikleri ve değerleri daha geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz."