Adana’da narkotik polisleri 38 bin kişiye ulaşarak ‘Uyuma uygulaması ve Narvas projesi’ hakkında bilgilendirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, 4-13 Nisan tarihleri arasında uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde 18 farklı etkinlikte 38 bin 917 kişiye ulaşan narkotik polisleri ‘Uyuma uygulaması ve Narvas projesi’ hakkında aileleri bilgilendirdi.