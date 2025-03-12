Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şekillendirilebilir ve kentsel anlamını taşıyan bir dernek olan ’Le M.U.R.’ iş birliğinde sanatsal bir panoya ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Institut français Türkiye’nin, Türk sanatçılar için Fransa’da misafir sanatçı programı olarak başlattığı TamART projesi kapsamında, programa seçilerek St. Etienne kentinde iki aylık rezidansa katılan sanatçı Evin Kaçar, Fransa’dan sonra ilk eserini Avlu Eskişehir’de sergiledi. Kent sanatını teşvik etmek için 2003 yılında kurulan bir dernek olan Le M.U.R. Paris, Fransa’nın St. Etienne ve diğer birçok şehrinde kamusal alanda açtığı sergi alanlarıyla tanınıyor.

Institut français Türkiye, sokak sanatçısı ikilisi Ella&Pitr ve St. Etienne’deki Le M.U.R. Derneği ortaklığıyla, Türkiye’den genç bir çağdaş sanatçıya Fransa’nın St. Etienne kentinde iki aylık bir misafir sanatçı programı sundu. Programa seçilerek St. Etienne kentinde iki aylık rezidansa katılan sanatçı Evin Kaçar, halka açık ve ücretsiz bir alan olan Le M.U.R. St. Etienne’de bir eserini sergiledi. Bu sürecin ikinci ayağında ise Institut français Türkiye desteğiyle Le M.U.R. Eskişehir, Evin Kaçar’ın mekâna özel olarak ürettiği eseriyle açıldı. Kent sanatına adanmış, halkla doğrudan temas kuran bu alan, yıl boyunca sürecek sanatsal üretim ve sergileme fırsatları sunacak. Le M.U.R Eskişehir, Haziran ayı itibariyle Eskişehirli yerel sanatçılara açık olacak.