TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK; ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta Gazikentspor’u 7-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Efe Çağatay Koku, Caner Kalem, Buse Özgül
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Eda Aydın (Ayşenur dk. 65), Ayşegül Aydın (Eylül dk. 83), Bahar Özen (Arife Yaren Çankaya dk. 65), Kafayat Başhıru (Şimal dk. 75), Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda Karakaya dk. 65), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir
Gazikentspor: Dilara Öztürk, Büşra İpek, Kardelen Patoğlu (Edanur dk. 67), Sevgi Kaya, İrem Çoban (Cansu dk. 70), Huda Bozo, Elif Reyyan A. (İrem dk. 60), Ayla Demir, Duygu Karabay (Gökçenur dk. 46), Yağmur K., Dilara Kocabağ (Melike dk. 60)
Goller: Mine Okaytu (dk. 10), Nisanur Yıldırım (dk. 13), Kafayat Başhıru (dk. 15,49), Zeynep Bilir (dk. 53), Ogundeko Sharon (dk. 63), Arife Yaren Çankaya (dk. 87) (Auran Kayseri Kadın FK), Dilara Kocabağ (dk. 17) (Gazikentspor)