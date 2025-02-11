Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) arasında, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı. Protokol, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında ATÜ öğrencileri, kendi üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak çalışarak hem gelir elde edebilecek hem de iş deneyimi kazanacak. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından Adana İŞKUR ve ATÜ yönetimi hızla harekete geçerek protokolü hayata geçirdi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, programın öğrencilere büyük katkı sağlayacağını belirterek proje sayesinde öğrencilerimizin kendi üniversitelerinde çalışarak hayatlarını kazanabileceklerini söyledi. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, öğrenciler çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulacak. Haftada en fazla 3 gün ve günlük 7.5 saat sürecek çalışma programında öğrencilere günlük 1083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Program dahilinde öğrenciler şu alanlarda görev alabilecek:

Sürdürülebilir kampüs faaliyetleri (ağaçlandırma, geri dönüşüm projeleri)

Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları (engelsiz kampüs, güvenlik sistemleri)

Sosyal ve kültürel etkinlikler (spor organizasyonları, öğrenci kulüp faaliyetleri)

Akademik ve idari destek (kütüphane hizmetleri, laboratuvar desteği)

Toplumsal hizmet projeleri (toplum sağlığı, sosyal inovasyon)

Dijital dönüşüm ve inovasyon (teknoloji eğitimleri, dijital içerik geliştirme)

Girişimcilik ve üniversite-sanayi iş birliği projeleri

Ayrıca, öğrencilere CV hazırlama, mülakat teknikleri ve finansal okuryazarlık eğitimleri de verilecek.