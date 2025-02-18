Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM programıyla 65 yaş üstü vatandaşların kapısını çalıyor, dertlerini dinliyor ve attıkları her adımla yürekleri ısıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri her gün 65 yaş üstü vatandaşları evinde ziyaret ederek bir an olsa yalnız bırakmıyor. Eli öpülesi yaşlıları ziyaret eden YADEM, vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım, sağlık desteği ve evde temizlik hizmetleri veriyor ve yaşlıların zor zamanlarında yanında oluyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların adreslerine gidiyor, şehrin dört bir yanında kapılarını çalıyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyor.