Dünyada üç Hristiyan cemaatinin ortak kullandığı tek kilise olan ve ’Fransız Kilisesi’ olarak bilinen Bursa Protestan Kilisesi’nin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce depreme karşı güçlendirilme yapılacağı gerekçesiyle tahliyesi istendi. Protestan din adamı İsmail Kulakçıoğlu, binanın kendi hazırlattıkları raporda sağlam olduğunu söyleyerek tahliye kararını mahkemeye taşıdı. İstinaf Mahkemesi’nin binanın tahliyesine karar vermesiyle 16 Şubat Pazar günü yapılan son ayinin ardından kilise boşaltıldı.

20 yıldır 3 Hristiyan mezhebinden yaklaşık 200 kişinin ibadet için kullandığı kilisenin, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce temmuz ayında yapılan tebligat ile depreme karşı güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle tahliyesi istendi. Protestan Kilisesi sorumlusu İsmail Kulakçıoğlu, hazırlattığı raporlarda binanın sağlam olduğunu savunarak, tahliyenin durdurulması için hukuki süreç başlattı. İstinaf Mahkemesi’ne giden süreçte mahkeme 1,5 ay içerisinde kesin tahliye kararını verdi. 16 Şubat Pazar günü saat 12.30’da kilisede son kez ayin yapıldı. Ayine yaklaşık 100 kişi katıldı. Ayinin ardından eşyalar Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı Hizmet binasına taşındı. Konuyla ilgili konuşan Kulakçıoğlu, "Sonuç olarak vakıfların malı. Kendileri boş olarak güçlendirme yapmak istiyor. Biz de yapabilirdik, itiraz ettik ancak istinafta kaybettik" dedi.