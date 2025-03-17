Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Vali Atilla Toros, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri karşılayıp, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Mersin Tren Garı'nda başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında ilk olarak gazileri taşıyan temsili tren geldi. Temsili treni karşılayan Vali Atilla Toros, gazilerin takdim ettiği Türk bayrağını öperek teslim aldı. Tören, bando eşliğinde Vali Toros, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortejin Cumhuriyet Meydanı'na yürümesiyle devam etti. Daha sonra Atatürk Anıtına Vali Toros, Tuğamiral Tayfun Karataş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumlarının ardından öğrenciler şiir okudu, belediye halk oyunları ekibi ise gösterilerini sundu.



"Kentimizin tarihine saygıyla, geleceğine umutla bakıyoruz"

Cumhuriyet alanında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Mersin'e gelişi ve bu kente, bu topraklara yüklediği büyük anlamı hatırlama günüdür. 5 Kasım 1918'de ilk kez Mersin'e gelen Atatürk, milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurma inancıyla Kurtuluş Mücadelemizin meşalesini yakmıştır. Büyük Zafer'den sonra ise 17 Mart 1923'te Atatürk yeniden Mersin'dedir. O gün, kent meydanında yaptığı konuşmada, ‘Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözlerini dile getirmiştir. Bu söz sadece o günün değil, bugünün ve yarının rehberidir. Çünkü Atatürk, bir şehre sahip çıkmayı yalnızca taşına, toprağına sahip çıkmak olarak görmedi. Bir şehre sahip çıkmak, insanına, kültürüne, ekonomisine, adaletine, bilim ve sanata verdiği değerler sahip çıkmak demektir. İşte biz Mersin'e böyle sahip çıkıyoruz, kentimizin tarihine saygıyla, geleceğine umutla bakıyoruz" dedi.



"Mersin'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapıyoruz"

Atatürk'ün verdiği mirası daha ileriye taşımak için yenilikçi projelerle çalıştıklarını belirten Seçer, "Atatürk'ün Mersin'e verdiği önem sadece stratejik konumuyla ilgili değildir. O, Mersin'i ticaretin, tarımın, sanatın ve üretimin kenti olarak görüyordu. Bizler de bugün bu mirası daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yenilikçi projelerle tarımsal kalkınmanın önünü açarak, atamızın mirası Gazi Çiftliği'ne sahip çıkıyoruz. Ulaşım ve altyapı projelerimizde kentimizin yaşam kalitesini yükseltiyor, eğitim alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin fırsat eşitliğine erişmesi için projeler üretiyor, istihdamı artıracak adımlar atarak Mersin'de güçlü bir ekonomik yapı inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi geride bırakmadan, adil ve kapsayıcı politikalar hayata geçiriyor, kalkınmacı belediyecilik anlayışımızda Mersin'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA