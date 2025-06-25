Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) kapsamında Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2025 Etki Sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılında dünya sıralamasında 1001-1500 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, 2025 verilerine göre 601-800 bandına yükselerek küresel çapta dikkat çekici bir ilerleme sağladı. Türkiye sıralamasında da büyük bir sıçrama gerçekleştiren üniversite, geçen yıl 43. sıradayken bu yıl 19. sıraya yükseldi.

15 Başlıkta Uluslararası Yükseliş

Atatürk Üniversitesi, sıralamada değerlendirilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin 15’inde puanını artırarak dünya genelinde 14 başlıkta sıralamasını yukarı taşıdı. Özellikle "Eşitsizliklerin Azaltılması" (SDG 10) başlığında Türkiye 1’incisi olmayı başaran üniversite, "Temiz Su ve Sanitasyon" (SDG 6) alanında Türkiye 4’üncüsü, "Karasal Yaşam" (SDG 15) alanında ise Türkiye 5’incisi olarak önemli başarılar elde etti.

Sıralamadaki öne çıkan gelişmelerden bazıları şu şekilde oluştu. Yoksulluğa Son başlığında 801-1000’den 401-600 bandına, Açlığa Son başlığında 401-600’den 201-300 bandına, Nitelikli Eğitim başlığında 601-800’den 201-300 bandına, Temiz Su ve Sanitasyon başlığında 601-800’den 101-200 bandına yükseldi.

Eşitsizliklerin Azaltılması başlığında 401-600’den 101-200 bandına çıktı ve Türkiye’de 1. sıraya yerleşti. Sudaki Yaşam kategorisinde ise 2024 yılında sıralamalarda yer almayan Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı sıralamalarında 101-200 bandında yer alarak önemli bir gelişme kaydetti.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Somut Adımlar

Üniversite, sadece akademik alanda değil; çevresel, toplumsal ve yönetişim boyutunda da sürdürülebilirlik politikalarını kararlılıkla hayata geçirerek küresel çapta örnek gösterilen kurumlar arasında yerini aldı. Yürütülen araştırma projeleri, çevre dostu uygulamalar, eşitlikçi yaklaşımlar ve topluma hizmet çalışmaları bu başarıda önemli rol oynadı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Başarı,Yolculuğumuzun Başlangıcı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "Üniversitemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sadece birer kavramsal çerçeve olarak görmüyor; bunları tüm birimlerde uygulamaya geçiriyor. Elde ettiğimiz bu yükseliş, büyük bir kolektif emeğin sonucudur. Akademik, idari ve araştırma birimlerimizin gayretiyle üniversitemiz hem çevreye hem topluma hem de geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu başarıyı bir sonuç değil, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun güçlü bir başlangıcı olarak görüyoruz."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer almak için üniversitenin tüm bileşenleri olarak kararlılıkla çalışacaklarını ve "geleceği şekillendiren, sürdürülebilirliği sahiplenen üniversite" vizyonuyla ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dünyaya Katkı Sunan Üniversite

Sıralamalarda elde edilen bu önemli gelişmeler, Atatürk Üniversitesinin çevre bilinci, toplumsal sorumluluğu, eşitlik ilkesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla geleceğin üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Eğitimden enerjiye, sağlıktan adalete kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği somut çalışmalarla Atatürk Üniversitesi hem Türkiye’de hem de dünyada örnek alınan bir kurum olmayı sürdürüyor.