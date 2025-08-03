Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenen bilimsel projeleriyle araştırma üniversitesi misyonunu güçlendirmeye devam ediyor. TÜBİTAK, TÜSEB ve çeşitli uluslararası kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda proje ile üniversitenin araştırma kapasitesi ve toplumsal katkı potansiyeli daha da yükseldi. Alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülen projeler; sağlık, mühendislik, eğitim, tarım ve temel bilimler gibi pek çok alanda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

TÜBİTAK 1001 Programı Kapsamındaki Projeler

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında üç önemli projeyle destek almaya hak kazandı. Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın yürüttüğü projede, ortaokul öğrencilerine yönelik artırılmış gerçeklik destekli mobil uygulamalar geliştirilerek fen bilimleri öğretimine yenilikçi bir katkı sunulması hedefleniyor. Aynı fakülteden Doç. Dr. Mustafa Yılmaz ise, deprem sonrası yol temizleme çalışmalarını hızlandıracak kapasiteli çoklu araç güzergâhlarını belirlemeye yönelik bir karar destek sistemi üzerine çalışıyor. Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak’ın projesi ise köpeklerde uygulanan anestezinin magnezyum sülfat katkısıyla daha güvenli ve etkili hale getirilmesini amaçlıyor. Bu projeler, üniversitenin disiplinlerarası araştırma gücünü ve topluma katkı vizyonunu ortaya koyuyor.

TÜSEB Destekli Yenilikçi Araştırmalar

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen projeleriyle sağlık, biyomalzeme, yapay zekâ ve diş hekimliği alanlarında çığır açacak çalışmalara imza atıyor. Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Demet Çelebi, Maymun Çiçeği Virüsüne karşı geliştirilecek mRNA aşısının mikrobiyota üzerindeki etkilerini araştırırken; aynı fakülteden Doç. Dr. Sıtkıcan Okur, kemik defektlerinin tedavisinde kullanılmak üzere biyouyumlu greft materyalleri üretmeye yönelik projesiyle destek aldı.

Doç. Dr. Selçuk Özdemir, ölümcül seyreden Hepatik Alveolar Ekinokokoz hastalığı için hızlı tanı kiti geliştirme çalışması yürütürken, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşenur Dostbil, mide ultrasonu görüntüleriyle aspirasyon riskini belirlemeye yönelik yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirdi.

Diş Hekimliği Fakültesinden Arş. Gör. Bengüsu Kirpi, vital pulpa tedavisinin genetik başarısını inceleyen projesiyle kişiselleştirilmiş diş hekimliğine katkı sunarken, Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Miraç Dilruba Geyikoğlu, hem ortodontik tedavileri hızlandıracak elektromanyetik cihaz geliştirme projesi hem de kaval kemiği kırıklarının yapay zekâ destekli giyilebilir sistemle tespitine yönelik projesiyle öne çıkıyor. Ayrıca, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sefa Küçükler, Alzheimer ve ALS tanısında cfDNA’nın biyomarker potansiyelini araştırdığı projesiyle TÜSEB desteği almaya hak kazandı.

Üniversite-Sanayi İş Birliğine Yönelik Katma Değerli Projeler

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında farklı disiplinlerden yürütülen projelerle sanayiye entegre çözümler üretmeye devam ediyor. Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Abdulkadir Bayır, gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği için akıllı, hassas ve otomatik bir yemleme sistemi geliştirmeye yönelik projesiyle dikkat çekerken; Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. M. Sinan Taşpınar, bebek bezlerine entegre edilmek üzere bitkisel içerikli taşıyıcı sistemlerin üretimini hedefleyen projesiyle EVYAP firmasıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Aynı fakülteden Prof. Dr. Mükerrem Kaya’nın yürütücülüğünde, probiyotik et ürünlerinin geliştirilmesine yönelik projede ise geleneksel tatlar modern sağlık trendleriyle buluşturulacak. Ayrıca, Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Serdar Bilen ile Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Zekai Halıcı da TÜBİTAK 1505 programı kapsamında yürüttükleri projelerle sanayi ile üniversite arasındaki köprünün güçlenmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu projeler, üniversitemizin uygulamalı bilimlerdeki yetkinliğini ve katma değer üretme kapasitesini ortaya koyuyor.

Atatürk Üniversitesinden İran ile Uluslararası Bilimsel İş Birliği

Atatürk Üniversitesi, uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Veysel Parlak’ın yürütücülüğünde, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile TÜBİTAK 2535 İkili İş Birliği Programı kapsamında desteklenen projede, gökkuşağı alabalıklarının beslenmesinde nanopartiküllerle kaplanmış yumurta sarısı antikorlarının (IgY) viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi araştırılıyor. Bu çalışmayla, balık yetiştiriciliğinde karşılaşılan virüs kaynaklı hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje, hem su ürünleri sektörüne yenilikçi bir katkı sunmakta hem de üniversitenin uluslararası araştırma ağındaki etkinliğini artırıyor.

TÜBİTAK 3501 Programı Kapsamında Geleceğe Yönelik Bilimsel Katkılar

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen projeleriyle bilime yenilikçi katkılar sunmaya devam ediyor. Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kaba, Doğu Anadolu Gözlemevi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi için ışık kirliliğini analiz ederek gözlemsel astronomi kalitesini artırmayı amaçlayan projesiyle öne çıkarken; Doç. Dr. Pınar Güller, çoklu ilaç direncine karşı etkili olabilecek yeni tiyazol türevlerinin sentezlenmesine ve bu moleküllerin kanser hücrelerinde etki mekanizmalarının araştırılmasına odaklanıyor. Yine aynı fakülteden Doç. Dr. Süreyya Oğuz Tümay ise, kandaki kolesterol düzeyini hızlı, ekonomik ve ev ortamında ölçebilen taşınabilir nanobiyosensör sistemleri geliştirmeyi hedefleyen projesiyle sağlık teknolojilerine katkı sunuyor.

TÜBİTAK 1005 ve 3005 Programlarına Yönelik Yenilikçi Katkılar

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından yürütülen 1005 ve 3005 destek programları kapsamında özgün ve disiplinlerarası projelere imza atıyor. 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, protez dişlerle çiğneme ve ısırma hareketlerini taklit eden yeni test sistemleri geliştirerek, gıda tekstürü analizlerinde daha gerçekçi ve objektif ölçüm imkânı sunmayı hedefliyor. 3005 - Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Programı çerçevesinde ise İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Osman Nuri Karadayı, Erzurumlu yaşayan âşıklar üzerinden günümüz âşıklık geleneğinde tasavvufun etkisini inceleyerek, bu kültürel mirasın günümüzdeki konumunu bilimsel bir temelde değerlendirmektedir. Her iki proje de üniversitemizin yenilikçilik odaklı araştırma anlayışını hem teknik hem kültürel alanda başarıyla yansıtıyor.

Projeleri Desteklenen Bilim İnsanlarına Tebrik Ziyareti

Proje yürütücülerini ziyaret ederek elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu: "Akademisyenlerimizin TÜBİTAK ve TÜSEB gibi seçkin kuruluşlar tarafından desteklenmeye değer bulunan projeleri, üniversitemizin bilimsel kapasitesinin ve araştırma kültürünün bir yansımasıdır. Tüm araştırmacılarımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Desteklenen Projeler, Geleceğe Güvenle Yürüyen Bir Üniversitenin Göstergesidir"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise: "Üniversitemiz; eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel üretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarında da öncü bir rol üstlenmektedir. Her biri kendi alanında toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan bu projeler, geleceğe güvenle yürüyen bir üniversitenin göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuzu kutluyor, projelerin ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.