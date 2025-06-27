Sivas Belediyesi’nce yenilenen Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda tanıtım programı düzenlendi.

Atatürk’ün Sivas’a ilk kez geldiği tarih dolayısıyla 27 Haziran’da düzenlenen programa; Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, il protokolü, askeri erkan, kamu kurum temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nın Türkiye’nin en güzel meydanı olduğunu ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Böylesine güzel bir meydana da böyle güzel bir düzenleme yakışırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eski haliyle vatandaşlardan sıkça eleştiri aldıklarını dile getiren Başkan Uzun ise, "Gelir gelmez Anıtlar Kurulu’ndan onay alıp çalışmalarımızı başlattık. Bir firmamız bu alandaki taşları bize tahsis etti, işçilik ve diğer çevre düzenlemelerini de Belediye olarak biz üstlendik. Çalışmalarımızı tamamlayarak bu anlamlı günde de tekrar halkımızla buluşturduk" diyerek yakın zamanda 4 Eylül Meydanı’nda hayata geçirilecek olan çalışmalara değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek ise "Anıt ve çevresinin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimize yakışır bir duruma gelmesi çok anlamlı oldu, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.