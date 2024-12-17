Ataşehir Belediyesi ilçenin önde gelen sorunlarından biri olan imar sorununa yönelik çözüm geliştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin 12 mahallesinde çalışmalar hızlandırılırken, konuyla ilgili bölge halkını heyecanlandıran yeni açıklama ise Başkan Onursal Adıgüzel’den geldi. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planlarına ilişkin itirazların değerlendirildiğini ve süreç biter bitmez planların İBB gündemine geleceğini belirten Adıgüzel, imarla ilgili İlerleyen süreçte güzel haberlerin paylaşılacağını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi, ilçenin yıllardır yaşadığı kronikleşen imar sorunlarına çözüm getirmek için güçlü bir iş birliği gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı Ataşehir’de, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Mustafa Kemal Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, halkın sorunlarını dinleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bölge halkının uzun zamandır beklediği imar sorununun çözümüne ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

“Güzel haberleri sizinle paylaşacağız”

Başkan Adıgüzel ‘İlerleyen süreçte güzel haberleri sizinle paylaşacağız’ mesajıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ilgili komisyonda 5000’lik planlara ilişkin itirazların değerlendirildiğini ve süreç biter bitmez planların İBB gündemine geleceğini belirtti. Sürecin yakından takipçisi olacaklarını da vurgulayan Başkan Adıgüzel; Ataşehir’de, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde imar sorununun çözüleceğini vatandaşların güvenli evlerde artık rahat bir uyku çekebileceklerini kaydetti.

12 mahallede çalışmalar hızlandırıldı

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kronikleşen imar sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmek üzere ortaya koydukları iş birliğini daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda ilçe için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları hız kazandı. Depreme dayanıklı sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Bu bağlamda 5 mahallede yeni plan ve 7 mahallede ise plan tadilatı çalışmaları yürütülüyor.

KİPTAŞ ile dönüşüm başlıyor

Öte yandan deprem riskine karşı mücadele kapsamında, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile KİPTAŞ iş birliğinde dönüşüm projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hızlı tarama yöntemiyle bina değerlendirmesi, “İstanbul Yenileniyor” ile kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri yarın imzalanacak. Protokol sayesinde Ataşehir’de riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen vatandaşların süreçleri hızlanacak. Proje alanlarında borçlanma bedeli oluşmuşsa, dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi’nden yararlanmaları için ilgili süreç de İBB’nin ilgili birimleri tarafından yürütülecek.