Ataşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamından eşit, özgür ve güvenli biçimde yararlanabilmesi için önemli bir adım atarak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından geliştirilen "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı imzalamaya hazırlanıyor. Geniş kadın temsiliyetinin katıldığı imza töreni, 24 Kasım Pazartesi günü Ataşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim anlayışının merkezine yerleştiren güçlü bir adım daha atıyor. Kadınların kent yaşamında eşit haklara sahip olması, karar alma süreçlerinde daha görünür ve aktif bir rol üstlenmesi ve hizmetlere eşit erişim sağlaması amacıyla Ataşehir Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı imzalamaya hazırlanıyor. 2006 yılında CEMR tarafından hayata geçirilen bu Şart, yerel ve bölgesel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut adımlar atmasını sağlayan hem siyasi bir belge hem de uygulamaya dönük bir araç niteliği taşıyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge örgütü olan CEMR; 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla 150 binden fazla belediyeyi temsil ediyor. Türkiye’de CEMR’in muhatabı ise Türkiye Belediyeler Birliği. Bugüne dek Türkiye genelinde 87 belediye tarafından imzalanan söz konusu Şart, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yerel yönetimlerin sorumluluklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Kadın-erkek eşitliği, demokratik toplumların vazgeçilmez bir değeri ve evrensel bir hak olmasına rağmen günlük yaşamda hâlâ birçok alanda eşitsizlikler sürüyor. Yerel yönetimler; sahip oldukları yetki, kapsayıcılık ve topluma yakınlık özellikleriyle bu eşitsizlikleri gidermede en etkili aktörler arasında yer alıyor.

İmza töreni geniş bir kadın temsiliyetiyle gerçekleştirilecek

Ataşehir Belediyesi, 414 bin 966 kayıtlı nüfusunun 212 bin 327’sini kadınların oluşturduğu ilçede, daha adil, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir kent yaşamı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Bu imza Ataşehir’in kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri azaltmak, hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlamak ve adil politikaları kurumsal yapıya dâhil etmek konusundaki iradesini güçlendiriyor. İmza töreni de Ataşehir’in kadın odaklı vizyonunu ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan geniş bir kadın temsil grubunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Törene Ataşehir’in 17 mahallesinden kadın temsilciler, kadın muhtarlar, Ataşehir Belediyesi’nde çalışan kadın müdürler, kadın belediye başkanları, kadın milletvekilleri, İstanbul 1. Bölge’den İBB kadın meclis üyeleri, CHP kadın örgütleri ve kadın üyeler, sivil toplumdan kadın temsilciler katılım sağlayacak. Bu geniş katılım, Ataşehir’de kadın-erkek eşitliğinin yalnızca bir belediye politikası değil, toplumsal bir dayanışma ve ortak irade olduğunun güçlü bir göstergesi olacak.

"Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı" İmza Töreni, 24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de Ataşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.