Samsun’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara veren Atasam Hastanesi’nde yaklaşık 200 çalışan 4 aydır maaş alamazken, Samsun Tabip Odası yönetimi hastane önünde açıklama yaparak sağlık emekçilerinin haklarının korunmasını istedi.

Samsun’da faaliyetlerine ekonomik nedenlerden dolayı aran veren Atasam Hastanesi’nde yaklaşık 200 personelin 4 aydır maaşlarını alamaması üzerine Samsun Tabip Odası Yönetimi hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren de katıldı. Prof. Dr. Seren burada yaptığı konuşmada, Atasam Hastanesi’nde yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Atasam Hastanesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından bu kurumda çalışan meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yönelik sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bir süredir hastanede çalışanların özlük hakları ve ödemeleri ile ilgili sorunlar yaşandığını duyuyoruz. Özel bir sağlık kurumunun hizmet dışı kalması hem hizmet erişimine hem de niteliğine olumsuz yansıyabilir, uzun vadede sağlık hizmetlerinde tekelleşme riskine yol açabilir. Tabip Odası olarak önceliğimiz hekimlerin mesleki onurunun ve tüm sağlık çalışanlarının haklarının korunmasıdır" dedi.

"Çalışanlara ücretsiz izin önerildi ve açıldığında geri dönülebileceği belirtildi"

Açıklamada hastane çalışanları adına söz alan, hastanede görev yapan Bahar Gül, yönetimin kendilerine süreçle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti. Gül, "Hastane yönetimi faaliyetlerini durdurduğunu ancak kapatma kararı olmadığını, eksik branşların tamamlanarak yaklaşık 6 aylık süreçte tekrar faaliyete geçileceğini söyledi. Çalışanlara ücretsiz izin önerildi ve açıldığında geri dönülebileceği belirtildi. Alacaklarımızın arabulucu kanalıyla kayıt altına alınacağını, bu işlem sonrası işten çıkışların yapılacağını ilettiler. Bir kısmımız rapor alacak. Ayrılanlar için ödemelerin ocak ayından itibaren kayıt altına alınacağını söylediler. Borçların yapılandırılması için bankalarla görüşüldüğünü, borçların tek seferde kapatılamayacağını ancak ocaktan itibaren planlama yapılacağını belirttiler" diye konuştu.