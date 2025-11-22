Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Valiliği iş birliğinde başlatılan YEŞİLANTEP Projesi’nin 41’inci etabında ağaçlar toprakla buluştu.

Yaşanılabilir ve estetik bir çevre hedefiyle başlatılan proje kapsamında, şehrin muhtelif noktalarında bulunan uygun alanlara yetişkin ağaçlar dikilerek ağaçlandırma çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği iş birliğinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde 9 bin metrekare alana 300 fidan dikildi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği arasında ağaçlandırma çalışmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Arpacı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Elif Çetindağ, Gaziantep Ağaç Derneği Başkanı Kemal Çetindağ ve vatandaşlar katıldı.

"Bu şehrin her bir noktasını, havasını, suyunu, toprağını koruyacağız ki çocuklarımızı koruyalım"

Dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınmanın etkilerinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek, "Bilgi fidanlarına bizim geleceği koruyarak emanet etmemiz lazım. O yüzden Empati derneğimiz çok kıymetli. Gördüğüm dünyayı anlatmak istiyorum. Birleşik Milletler Genel Sekreteri söyledi. ‘Ekonomiyi ekolojiye çeviremedik. Sosyal adaleti, sosyal barışı sağlayamadık. Gençlerimize nasıl bir dünya bırakacağımızı bilemiyoruz’. Birleşik Milletler Genel Sekreterinin sözü bu. Euro Prize ödülü aldık. Euro Prize ödülü çevre dostu bir ödül. Bu şehrin insanları çok çalışmak zorunda. Bu çok mühim. Nerede boş alan varsa yeşil alan yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Yeşil Vatan 2053 Sıfır Emisyon hedefi var. Tek ağaç dikmeyle vallahi olmuyor. Master planlarımızı yaptık. Sanayiyi akıllı ve yeşil yapmak zorundayız. Attığımız su balığı öldürmemeli, ağacı kurutmamalı. Şu an sanayide yeni daha büyük yüksek biyolojik arıtma yapılıyor. Göreve geldiğimizde önce araçların yaşını gençleştirdik. Sonra CNG’ye geçtik. Şimdi yirmi beş tane elektrikli otobüsümüz bu şehre kazandırdık. Toplam filomuzun içerisinde yenilenebilir olan kısım yüzde otuza çıktı. Ama bir hayalim var. Bu şehre hidrojenli otobüsü de birlikte getireceğiz. Bu şehrin her bir noktasını, havasını, suyunu, toprağını koruyacağız ki çocuklarımızı koruyalım. Bu şehri yeşil şehir yapacağız" dedi.

"Yeşil şehirler, huzurlu nesiller ancak böyle çevreye, doğaya saygıyla hizmetle mümkündür"

Önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen ise konuşmasında projenin önemine dikkat çekerek, "Yeşil şehirler, huzurlu nesiller ancak böyle çevreye, doğaya saygıyla hizmetle mümkündür. ‘Bizler yarın kıyametin kopacağını bilsem bugün ağaç dikin’ medeniyetinin mensuplarıyız. Dolayısıyla anlamlı bir faaliyet. Biz Başkan Fatma Şahin’i İstanbul’dan takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Arı gibi çalışıyor. İnşallah bu fidanların gölgesinde gölgelenmeyi birlikte karpuz kesip peynir yemeyi hepimize nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu orman değer veren insanların ve geleceği önemseyen herkesin ortak hikayesidir"

Projeye destek olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Elif Çetindağ ise, "Bugün burada yalnızca bir orman açılışını yapmak için değil, hep birlikte geleceğe nefes olacak bir umudu toprağa emanet etmek için bir aradayız. Büyükşehir Belediyemizin ve Fatma Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen Empati Okulları Ormanı aslında bir projenin değil, bir hayalin, bir niyetin ve en çok da örnek bir dayanışmanın somut bir sonucudur. Bu orman yalnızca dikilen ağaçların toplamı değildir. Bu orman değer veren insanların ve geleceği önemseyen herkesin ortak hikayesidir. Sevgili çocuklar, bugün dikilen bu fidanlar sizinle büyüyecek. Siz okudukça, öğrendikçe, merak ettikçe bu ağaçlar da sizinle birlikte göğe uzanacak" diye konuştu.

Programda ayrıca Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Gaziantep Ağaç Derneği Başkanı Kemal Çetindağ da proje hakkında görüşlerini belirtti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen YEŞİLANTEP Projesi ile kent merkezinde 345 bin 299 metrekare alan yeşillendirildi. Yapılan çalışmalarla proje kapsamında toplam 16 bin 945 ağaç toprakla buluşturuldu.