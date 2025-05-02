Samsun’un Atakum Belediyesi, Hıdırellez’i, 5 Mayıs gecesi Atakum Halk İskelesi’nde düzenleyeceği özel etkinliklerle kutlayacak.

Baharın gelişini temsil eden Hıdırellez, Atakum Belediyesi tarafından bu yıl kapsamlı bir şenlikle karşılanacak. Belediye Başkanı Serhat Türkel’in yenileyerek hizmete açtığı Atakum Belediyesi Halk İskelesi’nde düzenlenecek program, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü saat 04.00’e kadar sürecek.

Programda DJ performanslarının yanı sıra yerel sanatçılar sahne alacak, halk oyunları gösterileri sergilenecek ve geleneksel Hıdırellez etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Atakum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kültürümüzde doğanın uyanışını, bolluğu ve bereketi simgeleyen Hıdırellez’i adına yakışır bir şekilde kutlayacağız. Halkımızı dolu dolu bir program bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı Atakum Belediyesi Halk İskelesi’ne davet ediyoruz" denildi.