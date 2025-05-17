Samsun’un Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, konserlerden sergilere, gençlik meclisinden sahil şenliğine kadar birçok etkinlikle festival havasında kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Gençlik Meclisi, Atakum Belediye Meclis Salonu’nda toplandı. Mustafa İrfan Kütük başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, gençler kentin geleceğiyle ilgili fikir ve projelerini paylaştı. Gençlerin eğitim, ekonomi, spor ve kültür alanındaki önerileri masaya yatırıldı.

"Fikirlerinizi özgürce söyleyin"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, mecliste yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk genç bir asker olarak Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmış ve bu özel günü gençlere armağan etmiştir. Bu salonda rahat olmalısınız, fikirlerinizi özgürce ifade etmelisiniz" dedi.

Sahilde bayram coşkusu: Gençler etkinliklere akın etti

Körfez Kurupelit Yat Limanı Amfi Tiyatro Alanı’nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Bayram Etkinliği’, kentte festival coşkusu oluşturdu. Gençlere yönelik atölyeler, dans gösterileri, eğlenceli oyunlar ve Çağdaş Rock Grubu Arada Bir konseri, sahilde renkli anlar yaşattı.

Ata Sahne’de sergi ve konser

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşan Seydi Bektaş’ın "Atatürk Fotoğrafları Sergisi", Ata Sahne’de açıldı. Sergide Atatürk’ün Milli Mücadele’den devrimlere uzanan süreci belgeleyen tarihi kareler yer aldı. Epoksi ile korunan fotoğraflar ve dünya basınından alıntılar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Serginin açılışında konuşan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "19 Mayıs, milli iradenin gençlerle geleceğe taşındığı bir dönüm noktasıdır" dedi.

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ise "Şu anda Atatürk, 106 yıl önceki düşünceleriyle bize doğru yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Halk müziğiyle taçlandı

Atakum Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Derneği iş birliğiyle düzenlenen Türk halk müziği konserinde, koro üyeleri Anadolu ezgilerini seslendirdi. Ata Sahne’de gerçekleşen konser, izleyicilerden büyük beğeni aldı.