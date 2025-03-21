Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği, ‘Atakum Tiyatro Günleri’ başladı.

Atakum Belediyesi tarafından, Ata Sahne Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Atakum Tiyatro Günleri’ başladı. Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda ilk olarak Orhan Kola’nın yazdığı ve Derya Kılıç’ın yönettiği ‘Lera’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Lera’nın hayal ve gerçek dünya arasındaki seçim savaşının anlatıldığı eser, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Sanatçıların performansları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Programın ikinci gününde ‘Süt Arkadaşım’ adlı müzikal çocuk oyunu, minik sanatseverlerle buluştu. Cumhur Kocaoğlu’nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Osman Doğan’ın üstlendiği oyun, miniklere eğlenceli anlar yaşattı.

Programda konuşan Atakum Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, "Dünya Tiyatrolar Günü’ne az bir süre kala güzel bir programla açılışı yapmak istedik. Çok güzel eserlerle, merhaba dediğimizi düşünüyorum. Birbirinden özel eserleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sanatın birleştirici gücünü, ‘Atakum Tiyatro Günleri’nde hep beraber yaşamak istiyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, sahnemiz sizinle beraber değerlenecek. Sizler ve değerli sanatçılarımız ile büyüyecek" dedi.