Samsun’un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir haftaya yayılan kapsamlı etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor. Sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle dolu etkinliklerde Türkiye’nin tanınmış isimleri gençlerle buluşacak.

Kutlama programı, 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Ata Sahne Sanat Merkezi’nde Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun "Bahar Konseri" ile başlayacak. 16 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Gençlik Meclisi, Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak. Aynı gün saat 16.00’da Kurupelit Yat Limanı Amfi Tiyatro Alanı’nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle "Bayram Etkinliği" düzenlenecek. Aynı akşam Ata Sahne’de saat 18.00’de "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açılacak. Saat 19.30’da ise Türk Halk Müziği Konseri ile sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.

Etkinlikler 17 Mayıs Cumartesi günü spor karşılaşmalarıyla sürecek. Saat 10.00’da Denizevleri Amfi Tiyatro’da 2. Plaj Voleybol Turnuvası, saat 11.00’de Banda Aceh Parkı’nda 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlayacak. Aynı gün saat 19.00’da Atakum Belediyespor Stadyumu’nda futbolun ünlü isimlerinin sahaya çıkacağı "Şöhretler Karması" maçı oynanacak.

18 Mayıs Pazar günü ise ünlü dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, saat 11.30’da Çakırlar Korusu’nda gençlerle buluşarak söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 17.00’de Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde 1919 Sanatçılar Grubu’nun resim sergisi açılacak.

1 9 Mayıs’ta geleneksel "Gençlik Yürüyüşü ve Araç Konvoyu", saat 18.00’de Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi’nden başlayacak ve Çobanlı Halk İskelesi’nde sona erecek. Saat 19.19’da yürüyüş korteji, ardından ise Çobanlı İskelesi’nde Erka & Nur, Enemy One ve Erman Kalanbak’ın sahne alacağı halk konseri gerçekleşecek.

Aynı gün sabah saat 10.00’da Serhan Asker’in "Görkemli Hatıralar" programı Çakırlar Korusu’ndan canlı yayınla ekrana gelecek. Saat 14.00’te Körfez Kurupelit Yat Limanı Amfi Tiyatro’da "Gençlik Şöleni – Sahne Senin" etkinliği kapsamında genç müzisyenler sahne alacak. Müzik şöleni, saat 19.30’da Ata Sahne’de gerçekleşecek "Beşer Bağlama Resitali" ile devam edecek.

20 Mayıs Salı günü, Atatürk Kent Ormanı’nda saat 10.00’da "Atatürk’ün Çevreye Duyarlılığı" temalı çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Kutlama programı, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Ata Sahne’de Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun gerçekleştireceği "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" ile sona erecek.