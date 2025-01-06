Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına Mersin’de başladı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sportif direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanla Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına başladı. Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.Antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.