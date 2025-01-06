Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerde yol onarımı yaparken, bazı bölgelerde de sıcak asfalt, kaldırım ve parke çalışması yapıyor.

Daha önce asfalt kaplama çalışmaları yapılan Hisartepe, Eşref Dinçer ve Cumhuriyet mahallelerinin ardından kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız veren ekipler, soğuk havalara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik Belediyesi olarak önceliklerinin ilçenin altyapısı ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlamak olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "İhtiyaç duyulan bölgelerde de sıcak asfalt ve modern kaldırım ve parke çalışmalarına imza atıyoruz’’ dedi.

İlçe genelinde daha yaşanabilir alanlar oluşturmak adına kentin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerine vurgu yapan Başkan Deviren, kaldırım çalışmalarının yaya trafiği ile sokak ve caddeler üzerindeki esnaflar için de önemli olduğuna dikkat çekti. Deviren, ’’Bu yüzden cadde ve sokaklarımızda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Altyapısı tamamlanan güzergâhlarımızı hızlı bir şekilde asfaltlayarak, modern yol ve kaldırımlara kavuşturuyor, kentte yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle öğrenci kardeşlerimizin konforunu arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.