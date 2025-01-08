Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Sivas’ın Gürün ilçesinde afet konutları hızla yükseliyor. 79 konutluk ikinci etap TOKİ konutlarında yüzde 21’lik ilerleme kaydedildi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin dışında depremi en çok hisseden yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın Gürün ilçesinde ağır hasarlı olan 236 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından çalışma başlatıldı. Afet konutlarının birinci etabında 85 afet konutun yapımı devam ederken, Suçatı Mahallesi’nde temeli atılan ikinci etapta ise mesai kavramı gözetmeksizin çalışan işçiler 79 konut için çalışmalarını hızlandırdı.

Yüklenici firma sorumlusu Ahmet Karaoğlanoğlu, “Sivas’ın Gürün ilçesinde inşasını üstlendiğimiz 79 adet afet konutunun inşası tüm hızıyla devam emektedir. Konut inşaatlarında şu anda yüzde 21’lik kısmı tamamladık. Hava şartları el verdiği sürece de bu şekilde devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa da haziran ayında konutları tamamlamayı planlıyoruz. 1 ay içerisinde beton işlemlerimiz bitecektir. Daha sonrasında da alçı sıva imalatımızı tamamlayıp temmuz, ağustos ayları arasında konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.