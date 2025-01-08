Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile 1400 ailenin mutluluğuna ortak oldu. Evlerinde ziyaret edilen ailelere ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerin içinde yer aldığı çantalar hediye edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet ve destek projeleriyle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda zorlanan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manisalıların doğdukları andan itibaren yanlarında olmayı önemsiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Günaydın Çorbası gibi sosyal belediyecilik hizmetlerini sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle de yeni bebek sahibi olan anne ve babaların mutluluğunu paylaşıyor. Proje kapsamında takdim edilen bebek çantasındaki ihtiyaç malzemeleriyle aile bütçesine katkı sunuluyor. 2024 yılında yeni bebek sahibi olan 1400 aileyi ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aileleri hem tebrik etti hem de hediyelerini takdim etti.

“Doğdukları Andan İtibaren Yanlarındayız”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Manisa’ya hizmet ettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların hayatına dokunmayı, onların refahını artırmayı da kendimize görev biliyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet ve destek projeleriyle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda zorlanan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manisalıların doğdukları andan itibaren yanlarında olmayı önemsiyoruz. Hoş Geldin Bebek projemizle hem ailelerin mutluluğunu paylaşıyoruz hem de ihtiyaç duyacakları ilk malzemelerin bulunduğu çantalarımızı takdim ediyoruz” dedi.

Hoş Geldin Bebek Setinde Neler Var

Hoş Geldin Bebek seti içinde; 1 adet anne bebek çantası, 2 adet çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, bebek battaniyesi, bebek bezi, bebek pişik kremi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek yağı, ateş ölçer, banyo süngeri, biberon, bebek bakım seti (Tırnak Makası, Tarak), bebek banyo havlusu, diş kaşıyıcı, 3’lü bebek çorabı bulunuyor.