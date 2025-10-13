Aşkale’de ilçe merkezinde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak yeni dükkan ve konutların temel atma töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törene; AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri, projenin Aşkale’nin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, ilçenin çehresini değiştirecek, modern konut ve iş yerlerinin kısa sürede tamamlanacağını ifade ettiler.

Temel atma töreninin ardından, ilçede yapımı tamamlanan Park ve Aile Bahçesi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, çocuklar ve aileler için oluşturulan yeni sosyal alanlar büyük beğeni topladı.

Aşkale Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinin, ilçenin hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.