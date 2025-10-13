Düzce Belediyesi toplumun temelini oluşturan aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlattığı Evlilik Okulu eğitimlerini farklı kurum ve kesimlere yönelik olarak sürdürüyor. Eğitimler kapsamında Uzman Psikolog Ersan Şimşek, jandarma personeline eğitim verdi.

Düzce Belediyesi’nin aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve evliliklerin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi amacıyla başlattığı Evlilik Okulu eğitimleri sürüyor. Düzce Belediyesi Kent Konseyi ile Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Ekim ayı eğitimleri Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenlendi.

Çilimli Cezaevi Bölük Komutanlığı ve Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı personelleri için düzenlenen eğitime, Çilimli Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kansız ve Üsteğmen Taner Kariman’ın da aralarında olduğu 59 kişi katıldı.

"Mutlu Olmak Çok Güzel, Mutlu Olmak En Güzel" sloganıyla devam eden programda, Uzman Psikolog Ersan Şimşek katılımcılara interaktif bir eğitim gerçekleştirdi. Evliliğin bir güç savaşı mı yoksa güç birliği mi olduğu üzerine yapılan sohbetlerle başlayan seminerde, Şimşek katılımcıların düşüncelerini paylaşmalarını teşvik etti.

Evlilikte mutluluğu artırmanın yollarına değinen Şimşek, sağlıklı iletişim ve empati kurmanın ilişkilerdeki önemini vurguladı. Çiftlerin yaşanabilecek sorunlar karşısında nasıl çözüm yolları geliştirebileceğini ve birbirlerine nasıl destek olabileceklerini anlatarak pratik öneriler sundu.