Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, 26 Mayıs Pazartesi günü Malatya’da geleneksel tatların yer aldığı etkinliklerle sürdürülecek.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Asırlık Lezzetlerle Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 26 Mayıs Pazartesi günü Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilecek programlarla, Malatya’nın zengin mutfak mirası bir kez daha tanıtılacak.

Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikler, halk oyunları gösterisiyle başlayacak. İlçe tanıtım stantları ile coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı sergi gezisi sonrasında, Malatya’nın önemli tatlarından olan kayısı tatlıları, Malatya kurabiyesi ve yöresel mutfak örneklerinin sergileneceği stantlar, ziyaretçilere lezzet dolu anlar yaşatacak.

Ünlü şef Ömür Akkor eşliğinde gerçekleşecek workshop etkinliği ise mutfak meraklıları için özel bir deneyim sunacak. Kayısı tatlısı ve reyhan şerbeti atölyelerinin de yer alacağı programda geleneksel tatlar genç kuşaklara aktarılacak. Etkinliğin sonunda ise, "Türküler ile Malatya" konseri yapılacak.

26 Mayıs Pazartesi günü Sanat Sokağı’nda yapılacak Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle gastronomi meraklıları Malatya’nın lezzetlerini deneyimle fırsatını bulacak.