Aşırı terleme sorununun sosyal ilişkileri olumsuz etkilediğini, özellikle gençlerde özgüven kaybına yol açtığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık çözüm için başvurulan Endoskopik Torasik Sempatektomi yani ETS cerrahisinde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık, ortam ısısı ya da fiziksel eforla ilişkili olmadan, özellikle eller, koltuk altları ve yüz gibi bölgelerde görülen aşırı terleme problemi, tıbbi adıyla "bölgesel hiperhidrozis"in, bireylerin hem günlük yaşam kalitesini hem de sosyal ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini dile getirdi. Aşırı terlemenin özellikle genç bireylerde özgüven kaybına neden olduğuna dikkat çeken Dr. Akbıyık, bu durumun genellikle "Ellerimi saklama gereği hissediyorum" veya "Karşımdakine tokalaşmaya utanıyorum" gibi ifadelerle tarif edildiğini aktardı.

Bölgesel hiperhidrozisin, altında yatan başka hastalıklar olmaksızın görülebildiğini vurgulayan Dr. Akbıyık, "Bu tür terleme, genellikle menopoz, hipertiroidizm, diyabet, enfeksiyon, tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği ya da böbrek üstü bezi hastalıklarından bağımsızdır. Ancak tanı konulmadan önce bu nedenlerin dışlanması gerekir" diyerek öncelikle bazı kan tetkiklerinin yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

"Terleme 6 aydan daha uzun süredir varsa"

Tanı sürecinde fizik muayenenin ve hastadan alınan ayrıntılı tıbbi öykünün büyük önem taşıdığını belirten Dr. Akbıyık, "Eğer terleme altı aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, iki taraflı yani simetrik ise ve yalnızca uyanıkken görülüp uyku sırasında kayboluyorsa, bölgesel hiperhidrozis tanısı konulabilir" dedi.

Bu hastalığın tedavisinde öncelikle medikal yöntemlerin denendiğini anlatan Dr. Akbıyık, "Terleme önleyici kremler, botoks uygulamaları ve iyontoforez gibi tedaviler geçici çözümler sunar. Bu nedenle bu yöntemler tekrarlanmak zorundadır ve kalıcı bir sonuç vermez" şeklinde konuştu. Aşırı terlemenin yaşamı zorlaştırdığı hastalarda kalıcı çözüm olarak cerrahi müdahaleye başvurulduğunu belirten Dr. Akbıyık bu noktada Endoskopik Torasik Sempatektomi yani ETS cerrahisinin gündeme geldiğini söyledi.

"Ameliyat başarısı yüzde 95’in üzerinde"

Sempatektomi ameliyatının halk arasında "el terlemesi ameliyatı" olarak bilindiğini ifade eden Dr. Akbıyık, bu işlemin kapalı yöntemle ve yüksek başarı oranıyla uygulandığını vurguladı. Göğüs boşluğuna koltuk altından yapılan yaklaşık 1 santimetrelik kesiyle ulaşıldığını söyleyen Dr. Akbıyık, sempatik sinirin klipslenerek, yakılarak veya cerrahi olarak kesilerek iletiminin durdurulduğunu anlattı. "Bu yöntemle terlemeye neden olan sinir uyarımı ortadan kaldırılır ve etkisi ameliyat biter bitmez başlar. Üstelik bu etki kalıcıdır" diyen Dr. Akbıyık, ameliyatın başarısının yüzde 95’in üzerinde olduğunu ve hastaların genellikle aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilebildiğini dile getirdi.

"Hayat kalitesini yükseltiyor"

Sempatektomi ameliyatının genellikle güvenli olduğunu ve kalıcı çözüm sunduğunu aktaran Dr. Akbıyık, nadiren de olsa görülebilecek bazı yan etkiler konusunda hastaların bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. En sık karşılaşılan ancak zamanla kendiliğinden düzelme eğiliminde olan durumun kompansatuar terleme olduğunu kaydeden Dr. Akbıyık, bu terleme türünün ameliyatla kurutulan bölgelerin dışında kalan vücut alanlarında, örneğin sırt, karın veya bacaklarda ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu terleme tipinin genellikle 6 ay ile 1 yıl içinde azalarak kaybolacağını, ancak her ihtimalin hasta tarafından bilinmesi ve takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cerrahi müdahalenin uygun hasta grubunda uzun vadeli ve etkili bir çözüm sunduğuna işaret eden Dr. Akbıyık "Aşırı el, koltuk altı ya da yüz terlemesi sosyal hayatı zora sokuyorsa ve medikal yöntemler etkisiz kalıyorsa, cerrahi sempatektomi hayat kalitesini ciddi şekilde yükseltir" şeklinde konuştu.