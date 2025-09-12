Artvin’in Borçka ilçesinde emekli imam Mürsel Duran tarafından üretilen çelik minareler, yurdun dört bir yanındaki camilere gönderilerek monte ediliyor.

Yaklaşık 30 yıllık imamlık görevinden sonra baba mesleği minare üretimine yönelen Mürsel Duran, Borçka karayolu kenarındaki atölyesinde 8 kişilik ekibiyle çelik minare üretimi yapıyor. Hazırlanan minareler tırlara yüklenerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerine taşınıyor ve camilere monte ediliyor. Duran, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Çelik minareler, beton minarelere göre daha uygun maliyetli, daha dayanıklı ve görsel olarak da benzer. Bu nedenle yoğun talep görüyor" dedi.

Minare gövdelerinin çelik konstrüksiyonla, dış kaplamalarının ise fiberglas malzeme ile hazırlandığını belirten Duran, üretimin 7 ila 10 gün, montajın ise ortalama 3 gün sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz hafta Adana, Denizli ve Muğla’da montaj yaptıklarını ifade eden Duran, "Bir tıra 3 minare sığıyor. Demir halinde taşıyoruz, yerinde fiberglas kaplamasını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Minarelerin cami büyüklüğüne ve cemaatin talebine göre 10-30 metre aralığına kadar değişen boyutlarda üretildiğini dile getiren Duran, "Maliyetler 200 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Talebe yetişmekte zorlandıklarını belirten Mürsel Duran, "Kış aylarında dahi işlerimiz durmuyor. Kar kış demeden üretime ve montaja devam ediyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Minare tamamlandığında ortaya çıkan eserden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.