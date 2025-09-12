TOGG’un yeni sedan modeli T10F, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyir halinde görüntülendi. EURO NCAP güvenlik testlerinden 95 puanla 5 yıldız alan T10F, testlerde birçok otomobil markasını geride bırakarak dikkat çekti.

TOGG’un merakla beklenen sedan modeli T10F, Ayvalık ilçesinde vatandaşların ilgisini çekti. Çanakkale İzmir Karayolunda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, yerli otomobile büyük beğeni gösterildi.

TOGG’un T10F modelinin önümüzdeki dönemde satışa sunulması bekleniyor. Sedan modelin özellikle güvenlik, donanım ve tasarım özellikleriyle segmentinde güçlü bir alternatif oluşturacağı ifade ediliyor.