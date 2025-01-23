Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası oluşan zorlu kış kartlarında yaban hayatı unutulmadı.

Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelindeki yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması başlatıldı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parkları ekipleri, kışın zorlu koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, kent merkezine uzak bölgelerde, karla kaplı ormanlık alanlarda yaptıkları yemleme çalışmalarıyla, doğal yaşam alanlarındaki yaban hayvanlarının beslenmesini sağladı. Yemleme çalışmalarının özellikle kar yağışının etkili olduğu kış aylarında yaban hayatını koruma adına büyük önem taşırken, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür çalışmaların yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.