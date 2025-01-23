Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yol yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler, İsmet İnönü Bulvarı’nın 11. ve 13. caddeleri arasında bulunan 800 metre uzunluğundaki kesiminde yol yenileme çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi’ndeki 11. ve 13. caddeler arasında bulunan 800 metre uzunluğundaki kesimde yol yenileme çalışması yaptı. Eski asfaltın freze ile kazıyan ekipler, asfaltın altyapısını hazırlayarak, sıcak asfalt serimi için zemin oluşturdu. Hazırlık çalışmalarının ardından, 800 metrelik bölünmüş yolun hem doğu hem de batı şeritlerinde asfalt serimi yapılarak, yol hizmete açıldı.

Bölge esnafı çalışmadan memnun

İsmet İnönü Bulvarında iş yeri bulunan Ahmet Özer, yenilenen yolun hem vatandaş hem de esnaf için memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Yolumuzu gerçekten güzel yaptılar. İş yeri girişlerini açık bırakarak, esnafı zor durumda bırakmadılar. Esnaf mağdur olmasın diye ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Bir işletmede çalışan Mustafa Uyanık da yolun tamamlanmasının ardından trafiğin daha rahat işlediğini kaydetti. Esnaf Nihal Köse ise memnuniyetini dile getirerek, artık müşterilerin kendilerine daha kolay ulaşabileceğini ifade etti.