Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından topraktan temizlenen karayolu etkili olan yağışlar nedeniyle çamurla kaplandı. Trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Arhavi ilçesi Güngören köyünde 7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası bölgede başlatılan çalışmalar tamamlanmıştı. Ancak, son günlerde etkisini artıran yağışlar sonucu heyelan bölgesinden taşan çamur karayolunu kapladı.

Trafikte yaşanan aksamaların ardından olay yerine iş makineleri sevk edildi. Ekipler, çamuru temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlamaya devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.