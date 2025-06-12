Artvin’in Borçka ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Borçka ilçesinde jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 9 ayrı dosyadan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. (37) isimli şahıs yakalandı. Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz takip sonucu, G.G. isimli şahıs Demirciler köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ardanuç Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.