Artvin’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 150 fidan toprakla buluşturuldu. Bu yılki teması "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" olan etkinlikte, mandalina, limon, zeytin, ceviz, elma, kiraz, hurma, sedir, servi ve fıstık çamı gibi farklı türdeki meyve fidanları dikildi. Etkinliğe, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Garnizon Komutanı P. Alb. Muhammet Kelami Kablay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan, Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılında yaklaşık 2 bin hektarlık alanda 1 milyon 200 bin fidan dikmeyi hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla, Artvin’in yeşil vatan olarak geleceğe taşınması amaçlanıyor.